دالاسي غامبي إلى نيراس نيجيري

تحويل GMD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
١١٬٩٠٧٫٩٠ ngn

1.00000 GMD = 11.90790 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:27 UTC
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GMD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063388.41161.436941.66310.9633518.3303
1GBP1.1526711.2257101.9151.656411.91711.1104321.13
1USD0.940450.81586183.14831.35141.564090.90617.2391
1INR0.01131070.009812110.012026710.01625290.01881080.01089620.20733

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

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GMD إلى INR

GMD إلى JPY

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GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / النيرة النيجيرية
1 GMD11.90790 NGN
5 GMD59.53950 NGN
10 GMD119.07900 NGN
20 GMD238.15800 NGN
50 GMD595.39500 NGN
100 GMD1190.79000 NGN
250 GMD2976.97500 NGN
500 GMD5953.95000 NGN
1000 GMD11907.90000 NGN
2000 GMD23815.80000 NGN
5000 GMD59539.50000 NGN
10000 GMD119079.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Gambian Dalasi
1 NGN0.08398 GMD
5 NGN0.41989 GMD
10 NGN0.83978 GMD
20 NGN1.67956 GMD
50 NGN4.19891 GMD
100 NGN8.39782 GMD
250 NGN20.99455 GMD
500 NGN41.98910 GMD
1000 NGN83.97820 GMD
2000 NGN167.95640 GMD
5000 NGN419.89100 GMD
10000 NGN839.78200 GMD