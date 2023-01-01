دالاسي غامبي إلى كرونة آيسلندية

تحويل GMD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٢٬١١٧٫٣٧ isk

1.00000 GMD = 2.11737 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:24 UTC
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GMD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063388.41831.436941.663490.9628518.2872
1GBP1.1526711.2256101.9141.656281.91741.1098521.0785
1USD0.940450.815927183.15461.35141.564460.905517.1985
1INR0.01130990.009812170.012025810.01625170.01881380.01088940.206826

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

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GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

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GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Icelandic Króna
1 GMD2.11737 ISK
5 GMD10.58685 ISK
10 GMD21.17370 ISK
20 GMD42.34740 ISK
50 GMD105.86850 ISK
100 GMD211.73700 ISK
250 GMD529.34250 ISK
500 GMD1058.68500 ISK
1000 GMD2117.37000 ISK
2000 GMD4234.74000 ISK
5000 GMD10586.85000 ISK
10000 GMD21173.70000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Gambian Dalasi
1 ISK0.47228 GMD
5 ISK2.36142 GMD
10 ISK4.72284 GMD
20 ISK9.44568 GMD
50 ISK23.61420 GMD
100 ISK47.22840 GMD
250 ISK118.07100 GMD
500 ISK236.14200 GMD
1000 ISK472.28400 GMD
2000 ISK944.56800 GMD
5000 ISK2361.42000 GMD
10000 ISK4722.84000 GMD