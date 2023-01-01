دالاسي غامبي إلى يوان صيني

تحويل GMD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
١١٣٫٠٦ cny

1.00000 GMD = 0.11306 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 12:20 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

GMD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 CNY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.062988.37961.43631.662730.962818.2586
1GBP1.15311.22585101.9291.656491.917641.1101121.0578
1USD0.940650.81576183.14951.35131.564330.905817.1781
1INR0.01131480.009810770.012026510.01625150.01881350.01089360.206593

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Chinese Yuan RMB
1 GMD0.11306 CNY
5 GMD0.56529 CNY
10 GMD1.13057 CNY
20 GMD2.26114 CNY
50 GMD5.65285 CNY
100 GMD11.30570 CNY
250 GMD28.26425 CNY
500 GMD56.52850 CNY
1000 GMD113.05700 CNY
2000 GMD226.11400 CNY
5000 GMD565.28500 CNY
10000 GMD1130.57000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Gambian Dalasi
1 CNY8.84511 GMD
5 CNY44.22555 GMD
10 CNY88.45110 GMD
20 CNY176.90220 GMD
50 CNY442.25550 GMD
100 CNY884.51100 GMD
250 CNY2211.27750 GMD
500 CNY4422.55500 GMD
1000 CNY8845.11000 GMD
2000 CNY17690.22000 GMD
5000 CNY44225.55000 GMD
10000 CNY88451.10000 GMD