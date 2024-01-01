Gambiya dalaşından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile GMD → CNY çevirin

1.000 gmd
106,48 cny

1.00000 GMD = 0.10648 CNY

17:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853641.0725589.02671.452821.653890.9498118.3365
1 GBP1.1714511.25645104.2911.701921.937471.1126621.4805
1 USD0.932350.795893183.00471.354551.542020.8855517.0962
1 INR0.01123260.009588530.012047510.0163190.01857750.01066870.205967

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Gambiya dalaşından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Çin Yuanı RMB
1 GMD0.10648 CNY
5 GMD0.53240 CNY
10 GMD1.06480 CNY
20 GMD2.12960 CNY
50 GMD5.32400 CNY
100 GMD10.64800 CNY
250 GMD26.62000 CNY
500 GMD53.24000 CNY
1000 GMD106.48000 CNY
2000 GMD212.96000 CNY
5000 GMD532.40000 CNY
10000 GMD1064.80000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Gambiya Dalaşı
1 CNY9.39143 GMD
5 CNY46.95715 GMD
10 CNY93.91430 GMD
20 CNY187.82860 GMD
50 CNY469.57150 GMD
100 CNY939.14300 GMD
250 CNY2347.85750 GMD
500 CNY4695.71500 GMD
1000 CNY9391.43000 GMD
2000 CNY18782.86000 GMD
5000 CNY46957.15000 GMD
10000 CNY93914.30000 GMD