جنيه جبل طارق إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل GIP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٨٬٣٠٢٫٤٧ ttd

1.00000 GIP = 8.30247 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:15 UTC
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GIP إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.063388.38021.436681.66180.963118.2462
1GBP1.1528711.2259101.8951.656371.915921.1103321.0364
1USD0.94050.815727183.11881.351151.562870.905617.16
1INR0.01131470.009813990.01203110.01625560.01880280.01089520.206451

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار ترينيداد وتوباغو
1 GIP8.30247 TTD
5 GIP41.51235 TTD
10 GIP83.02470 TTD
20 GIP166.04940 TTD
50 GIP415.12350 TTD
100 GIP830.24700 TTD
250 GIP2075.61750 TTD
500 GIP4151.23500 TTD
1000 GIP8302.47000 TTD
2000 GIP16604.94000 TTD
5000 GIP41512.35000 TTD
10000 GIP83024.70000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه جبل طارق
1 TTD0.12045 GIP
5 TTD0.60223 GIP
10 TTD1.20446 GIP
20 TTD2.40892 GIP
50 TTD6.02230 GIP
100 TTD12.04460 GIP
250 TTD30.11150 GIP
500 TTD60.22300 GIP
1000 TTD120.44600 GIP
2000 TTD240.89200 GIP
5000 TTD602.23000 GIP
10000 TTD1204.46000 GIP