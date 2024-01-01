Cebelitarık lirasından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile GIP → TTD çevirin

1.000 gip
8.506,97 ttd

1.00000 GIP = 8.50697 TTD

03:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8535751.0725589.02361.452821.654020.94973518.3363
1 GBP1.1715411.25655104.2961.702061.937771.1126621.482
1 USD0.932350.79583183.00181.354551.542140.8854517.096
1 INR0.0112330.00958810.012047910.01631950.01857960.01066780.205971

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cebelitarık lirasından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

GIP → EUR

GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Trinidad ve Tobago Doları
1 GIP8.50697 TTD
5 GIP42.53485 TTD
10 GIP85.06970 TTD
20 GIP170.13940 TTD
50 GIP425.34850 TTD
100 GIP850.69700 TTD
250 GIP2126.74250 TTD
500 GIP4253.48500 TTD
1000 GIP8506.97000 TTD
2000 GIP17013.94000 TTD
5000 GIP42534.85000 TTD
10000 GIP85069.70000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Cebelitarık Lirası
1 TTD0.11755 GIP
5 TTD0.58776 GIP
10 TTD1.17551 GIP
20 TTD2.35102 GIP
50 TTD5.87755 GIP
100 TTD11.75510 GIP
250 TTD29.38775 GIP
500 TTD58.77550 GIP
1000 TTD117.55100 GIP
2000 TTD235.10200 GIP
5000 TTD587.75500 GIP
10000 TTD1175.51000 GIP