10 جنيه جبل طارق إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل GIP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

10 gip
85.97 ttd

1.00000 GIP = 8.59698 TTD

Mid-market exchange rate at 22:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8535751.082289.69311.461291.648440.953518.5187
1 GBP1.1715411.268105.0921.712181.931451.1170721.6981
1 USD0.9240.788644182.88031.35031.523230.8811517.1121
1 INR0.01114910.009515450.012065610.01629220.01837870.01063160.206468

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار ترينيداد وتوباغو
1 GIP8.59698 TTD
5 GIP42.98490 TTD
10 GIP85.96980 TTD
20 GIP171.93960 TTD
50 GIP429.84900 TTD
100 GIP859.69800 TTD
250 GIP2149.24500 TTD
500 GIP4298.49000 TTD
1000 GIP8596.98000 TTD
2000 GIP17193.96000 TTD
5000 GIP42984.90000 TTD
10000 GIP85969.80000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه جبل طارق
1 TTD0.11632 GIP
5 TTD0.58160 GIP
10 TTD1.16320 GIP
20 TTD2.32640 GIP
50 TTD5.81600 GIP
100 TTD11.63200 GIP
250 TTD29.08000 GIP
500 TTD58.16000 GIP
1000 TTD116.32000 GIP
2000 TTD232.64000 GIP
5000 TTD581.60000 GIP
10000 TTD1163.20000 GIP