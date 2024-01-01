5 دولار ترينيداد وتوباغو إلى جنيه جبل طارق

تحويل TTD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

5 ttd
0.58 gip

1.000 TTD = 0.1154 GIP

Mid-market exchange rate at 16:38
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أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٥٨٢٫٨٠٫٧٨٢١٨٫٦٥٧١٫٥١٦٠٫٩١٦١٫٣٣٣
1 CAD٠٫٧٤١1٦١٫٣٣١٠٫٥٧٩١٣٫٨١٩١٫١٢٣٠٫٦٧٨٠٫٩٨٧
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٥٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٧٨١٫٧٢٦١٠٥٫٨٣٥1٢٣٫٨٤٧١٫٩٣٧١٫١٧١١٫٧٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه جبل طارق
1 TTD٠٫١١٥٤٥ GIP
5 TTD٠٫٥٧٧٢٣ GIP
10 TTD١٫١٥٤٤٥ GIP
20 TTD٢٫٣٠٨٩٠ GIP
50 TTD٥٫٧٧٢٢٥ GIP
100 TTD١١٫٥٤٤٥٠ GIP
250 TTD٢٨٫٨٦١٢٥ GIP
500 TTD٥٧٫٧٢٢٥٠ GIP
1000 TTD١١٥٫٤٤٥٠٠ GIP
2000 TTD٢٣٠٫٨٩٠٠٠ GIP
5000 TTD٥٧٧٫٢٢٥٠٠ GIP
10000 TTD١٬١٥٤٫٤٥٠٠٠ GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار ترينيداد وتوباغو
1 GIP٨٫٦٦٢١٧ TTD
5 GIP٤٣٫٣١٠٨٥ TTD
10 GIP٨٦٫٦٢١٧٠ TTD
20 GIP١٧٣٫٢٤٣٤٠ TTD
50 GIP٤٣٣٫١٠٨٥٠ TTD
100 GIP٨٦٦٫٢١٧٠٠ TTD
250 GIP٢٬١٦٥٫٥٤٢٥٠ TTD
500 GIP٤٬٣٣١٫٠٨٥٠٠ TTD
1000 GIP٨٬٦٦٢٫١٧٠٠٠ TTD
2000 GIP١٧٬٣٢٤٫٣٤٠٠٠ TTD
5000 GIP٤٣٬٣١٠٫٨٥٠٠٠ TTD
10000 GIP٨٦٬٦٢١٫٧٠٠٠٠ TTD