جنيه جبل طارق إلى ريال قطري

تحويل GIP إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
4496.13 qar

1.00000 GIP = 4.49613 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
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GIP إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.063588.38821.4371.661980.96318.2471
1GBP1.1529411.2261101.9021.656711.916081.1102821.0369
1USD0.94030.815594183.11071.35121.562740.9054517.1576
1INR0.01131370.009813350.012032110.01625780.01880320.01089450.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الريال القطري
1 GIP4.49613 QAR
5 GIP22.48065 QAR
10 GIP44.96130 QAR
20 GIP89.92260 QAR
50 GIP224.80650 QAR
100 GIP449.61300 QAR
250 GIP1124.03250 QAR
500 GIP2248.06500 QAR
1000 GIP4496.13000 QAR
2000 GIP8992.26000 QAR
5000 GIP22480.65000 QAR
10000 GIP44961.30000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / جنيه جبل طارق
1 QAR0.22241 GIP
5 QAR1.11207 GIP
10 QAR2.22413 GIP
20 QAR4.44826 GIP
50 QAR11.12065 GIP
100 QAR22.24130 GIP
250 QAR55.60325 GIP
500 QAR111.20650 GIP
1000 QAR222.41300 GIP
2000 QAR444.82600 GIP
5000 QAR1112.06500 GIP
10000 QAR2224.13000 GIP