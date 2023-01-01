20 ريال قطري إلى جنيه جبل طارق

تحويل QAR إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ qar
٤٫٤٣ gip

1.00000 QAR = 0.22143 GIP

Mid-market exchange rate at 07:30
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21151.3643285.3750.805250.93025781.5061.53728
1INR0.012017610.01639563.429510.009677150.01117919.39180.0184744
1CAD0.73297760.99211209.1730.590230.681839572.8261.12679
1PKR0.003504160.2915870.0047807310.002821730.003259682.738520.00538687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / جنيه جبل طارق
1 QAR0.22143 GIP
5 QAR1.10713 GIP
10 QAR2.21426 GIP
20 QAR4.42852 GIP
50 QAR11.07130 GIP
100 QAR22.14260 GIP
250 QAR55.35650 GIP
500 QAR110.71300 GIP
1000 QAR221.42600 GIP
2000 QAR442.85200 GIP
5000 QAR1107.13000 GIP
10000 QAR2214.26000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الريال القطري
1 GIP4.51618 QAR
5 GIP22.58090 QAR
10 GIP45.16180 QAR
20 GIP90.32360 QAR
50 GIP225.80900 QAR
100 GIP451.61800 QAR
250 GIP1129.04500 QAR
500 GIP2258.09000 QAR
1000 GIP4516.18000 QAR
2000 GIP9032.36000 QAR
5000 GIP22580.90000 QAR
10000 GIP45161.80000 QAR