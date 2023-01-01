جنيه جبل طارق إلى ليرة لبنانية

تحويل GIP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٨٬٥٣٢٬٠٠٠ lbp

1.00000 GIP = 18532.00000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:6 UTC
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GIP إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0634588.37111.436721.661640.962818.2395
1GBP1.1532711.2265101.921.6571.916411.1103721.0361
1USD0.940350.815328183.09851.3511.56250.9053517.1513
1INR0.01131590.009811590.012033910.01625780.0188030.01089490.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / جنيه لبناني
1 GIP18532.00000 LBP
5 GIP92660.00000 LBP
10 GIP185320.00000 LBP
20 GIP370640.00000 LBP
50 GIP926600.00000 LBP
100 GIP1853200.00000 LBP
250 GIP4633000.00000 LBP
500 GIP9266000.00000 LBP
1000 GIP18532000.00000 LBP
2000 GIP37064000.00000 LBP
5000 GIP92660000.00000 LBP
10000 GIP185320000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه جبل طارق
1 LBP0.00005 GIP
5 LBP0.00027 GIP
10 LBP0.00054 GIP
20 LBP0.00108 GIP
50 LBP0.00270 GIP
100 LBP0.00540 GIP
250 LBP0.01349 GIP
500 LBP0.02698 GIP
1000 LBP0.05396 GIP
2000 LBP0.10792 GIP
5000 LBP0.26980 GIP
10000 LBP0.53961 GIP