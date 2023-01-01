سيدي غاني إلى ريال عماني

تحويل GHS إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٣٤٫٣٧٥ omr

1.00000 GHS = 0.03437 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:56 UTC
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GHS إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.063788.37381.437321.661640.962918.2034
1GBP1.1532711.22675101.921.657651.916351.1104820.9937
1USD0.940150.815162183.08151.351251.562130.9051517.1133
1INR0.01131560.009811590.012036410.01626420.01880240.01089470.205982

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الريال العماني
1 GHS0.03437 OMR
5 GHS0.17187 OMR
10 GHS0.34375 OMR
20 GHS0.68749 OMR
50 GHS1.71874 OMR
100 GHS3.43747 OMR
250 GHS8.59368 OMR
500 GHS17.18735 OMR
1000 GHS34.37470 OMR
2000 GHS68.74940 OMR
5000 GHS171.87350 OMR
10000 GHS343.74700 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Ghanaian Cedi
1 OMR29.09120 GHS
5 OMR145.45600 GHS
10 OMR290.91200 GHS
20 OMR581.82400 GHS
50 OMR1454.56000 GHS
100 OMR2909.12000 GHS
250 OMR7272.80000 GHS
500 OMR14545.60000 GHS
1000 OMR29091.20000 GHS
2000 OMR58182.40000 GHS
5000 OMR145456.00000 GHS
10000 OMR290912.00000 GHS