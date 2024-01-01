10 ريال عماني إلى سيدي غاني

تحويل OMR إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

10 omr
404.22 ghs

ر.ع.1.000 OMR = GH¢40.42 GHS

Mid-market exchange rate at 12:05
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OMR إلى GHS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2981.511.6520.94821.559
1 GBP1.1811.312110.0651.7821.9491.11825.433
1 USD0.8990.762183.9011.3581.4850.85219.387
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Ghanaian Cedi
1 OMR٤٠٫٤٢٢٤٠ GHS
5 OMR٢٠٢٫١١٢٠٠ GHS
10 OMR٤٠٤٫٢٢٤٠٠ GHS
20 OMR٨٠٨٫٤٤٨٠٠ GHS
50 OMR٢٬٠٢١٫١٢٠٠٠ GHS
100 OMR٤٬٠٤٢٫٢٤٠٠٠ GHS
250 OMR١٠٬١٠٥٫٦٠٠٠٠ GHS
500 OMR٢٠٬٢١١٫٢٠٠٠٠ GHS
1000 OMR٤٠٬٤٢٢٫٤٠٠٠٠ GHS
2000 OMR٨٠٬٨٤٤٫٨٠٠٠٠ GHS
5000 OMR٢٠٢٬١١٢٫٠٠٠٠٠ GHS
10000 OMR٤٠٤٬٢٢٤٫٠٠٠٠٠ GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الريال العماني
1 GHS٠٫٠٢٤٧٤ OMR
5 GHS٠٫١٢٣٦٩ OMR
10 GHS٠٫٢٤٧٣٩ OMR
20 GHS٠٫٤٩٤٧٨ OMR
50 GHS١٫٢٣٦٩٤ OMR
100 GHS٢٫٤٧٣٨٨ OMR
250 GHS٦٫١٨٤٧٠ OMR
500 GHS١٢٫٣٦٩٤٠ OMR
1000 GHS٢٤٫٧٣٨٨٠ OMR
2000 GHS٤٩٫٤٧٧٦٠ OMR
5000 GHS١٢٣٫٦٩٤٠٠ OMR
10000 GHS٢٤٧٫٣٨٨٠٠ OMR