سيدي غاني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل GHS إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٧٬٤٠٨٫٤٤ btn

1.00000 GHS = 7.40844 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:48 UTC
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GHS إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064288.411.437521.662030.963118.1984
1GBP1.153411.2275101.9761.658111.917071.1108420.9909
1USD0.939650.814664183.07651.35081.561770.904917.1005
1INR0.01131090.009806190.012037110.01625970.01879920.01089240.20584

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / نغولتروم بوتاني
1 GHS7.40844 BTN
5 GHS37.04220 BTN
10 GHS74.08440 BTN
20 GHS148.16880 BTN
50 GHS370.42200 BTN
100 GHS740.84400 BTN
250 GHS1852.11000 BTN
500 GHS3704.22000 BTN
1000 GHS7408.44000 BTN
2000 GHS14816.88000 BTN
5000 GHS37042.20000 BTN
10000 GHS74084.40000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Ghanaian Cedi
1 BTN0.13498 GHS
5 BTN0.67490 GHS
10 BTN1.34981 GHS
20 BTN2.69962 GHS
50 BTN6.74905 GHS
100 BTN13.49810 GHS
250 BTN33.74525 GHS
500 BTN67.49050 GHS
1000 BTN134.98100 GHS
2000 BTN269.96200 GHS
5000 BTN674.90500 GHS
10000 BTN1349.81000 GHS