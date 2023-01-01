جنيه جيرنزي إلى روبية سريلانكي

تحويل GGP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ggp
415388 lkr

1.00000 GGP = 415.38800 LKR

Mid-market exchange rate at 20:22
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867451.095291.27941.492261.658140.964318.7971
1 GBP1.152811.2626105.2311.720361.911581.1116521.6703
1 USD0.913050.792016183.3451.362551.5140.880517.1632
1 INR0.01095540.009502870.011998310.01634830.01816550.01056450.20593

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه غيرنسي

GGP إلى USD

GGP إلى EUR

GGP إلى GBP

GGP إلى INR

GGP إلى JPY

GGP إلى RUB

GGP إلى AUD

GGP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / روبية سريلانكية
1 GGP415.38800 LKR
5 GGP2076.94000 LKR
10 GGP4153.88000 LKR
20 GGP8307.76000 LKR
50 GGP20769.40000 LKR
100 GGP41538.80000 LKR
250 GGP103847.00000 LKR
500 GGP207694.00000 LKR
1000 GGP415388.00000 LKR
2000 GGP830776.00000 LKR
5000 GGP2076940.00000 LKR
10000 GGP4153880.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه غيرنسي
1 LKR0.00241 GGP
5 LKR0.01204 GGP
10 LKR0.02407 GGP
20 LKR0.04815 GGP
50 LKR0.12037 GGP
100 LKR0.24074 GGP
250 LKR0.60185 GGP
500 LKR1.20369 GGP
1000 LKR2.40739 GGP
2000 LKR4.81478 GGP
5000 LKR12.03695 GGP
10000 LKR24.07390 GGP