جنيه جيرنزي إلى يورو

تحويل GGP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ggp
1153 eur

1.00000 GGP = 1.15300 EUR

Mid-market exchange rate at 20:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095191.27111.492181.658240.964318.7977
1 GBP1.15311.2626105.2311.720421.911871.1118421.6729
1 USD0.913150.792016183.3451.36261.514230.880617.1653
1 INR0.01095640.009502870.011998310.01634890.01816830.01056570.205955

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه غيرنسي / اليورو
1 GGP1.15300 EUR
5 GGP5.76500 EUR
10 GGP11.53000 EUR
20 GGP23.06000 EUR
50 GGP57.65000 EUR
100 GGP115.30000 EUR
250 GGP288.25000 EUR
500 GGP576.50000 EUR
1000 GGP1153.00000 EUR
2000 GGP2306.00000 EUR
5000 GGP5765.00000 EUR
10000 GGP11530.00000 EUR
معدلات التحويل اليورو / جنيه غيرنسي
1 EUR0.86730 GGP
5 EUR4.33650 GGP
10 EUR8.67299 GGP
20 EUR17.34598 GGP
50 EUR43.36495 GGP
100 EUR86.72990 GGP
250 EUR216.82475 GGP
500 EUR433.64950 GGP
1000 EUR867.29900 GGP
2000 EUR1734.59800 GGP
5000 EUR4336.49500 GGP
10000 EUR8672.99000 GGP