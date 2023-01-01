جنيه جزر فوكلاند إلى دولار سنغافوري

تحويل FKP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
١٬٦٨٦٫٤٠ sgd

1.00000 FKP = 1.68640 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:15 UTC
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FKP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.064788.41971.437931.661910.9640518.1845
1GBP1.153211.22795101.9771.658411.916731.1117520.9728
1USD0.939250.814365183.04661.350551.560910.905317.0795
1INR0.01130970.009806130.012041410.01626260.01879560.01090110.205662

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار سنغافورة
1 FKP1.68640 SGD
5 FKP8.43200 SGD
10 FKP16.86400 SGD
20 FKP33.72800 SGD
50 FKP84.32000 SGD
100 FKP168.64000 SGD
250 FKP421.60000 SGD
500 FKP843.20000 SGD
1000 FKP1686.40000 SGD
2000 FKP3372.80000 SGD
5000 FKP8432.00000 SGD
10000 FKP16864.00000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / جنيه جزر فوكلاند
1 SGD0.59298 FKP
5 SGD2.96490 FKP
10 SGD5.92981 FKP
20 SGD11.85962 FKP
50 SGD29.64905 FKP
100 SGD59.29810 FKP
250 SGD148.24525 FKP
500 SGD296.49050 FKP
1000 SGD592.98100 FKP
2000 SGD1185.96200 FKP
5000 SGD2964.90500 FKP
10000 SGD5929.81000 FKP