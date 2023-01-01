جنيه جزر فوكلاند إلى دولار جامايكي

تحويل FKP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
١٩٠٬٨٢٨ jmd

1.00000 FKP = 190.82800 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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FKP إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868451.0646588.41791.438081.66170.964318.1832
1GBP1.1514811.2257101.7931.655611.913061.1103720.9337
1USD0.93930.81586183.04881.350751.560790.905717.079
1INR0.01130990.009823870.012041110.01626450.01879370.01090560.20565

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار جامايكي
1 FKP190.82800 JMD
5 FKP954.14000 JMD
10 FKP1908.28000 JMD
20 FKP3816.56000 JMD
50 FKP9541.40000 JMD
100 FKP19082.80000 JMD
250 FKP47707.00000 JMD
500 FKP95414.00000 JMD
1000 FKP190828.00000 JMD
2000 FKP381656.00000 JMD
5000 FKP954140.00000 JMD
10000 FKP1908280.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه جزر فوكلاند
1 JMD0.00524 FKP
5 JMD0.02620 FKP
10 JMD0.05240 FKP
20 JMD0.10481 FKP
50 JMD0.26202 FKP
100 JMD0.52403 FKP
250 JMD1.31008 FKP
500 JMD2.62016 FKP
1000 JMD5.24032 FKP
2000 JMD10.48064 FKP
5000 JMD26.20160 FKP
10000 JMD52.40320 FKP