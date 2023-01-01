جنيه جزر فوكلاند إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل FKP إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
٢٨٬٢٩٤ czk

1.00000 FKP = 28.29400 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:5 UTC
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FKP إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86851.064488.38691.437691.661050.964118.1853
1GBP1.1514111.2254101.7561.655151.91231.1100720.936
1USD0.93950.81606183.03921.35071.560550.9057517.085
1INR0.01131390.009827410.012042510.01626580.01879290.01090750.205746

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / الجمهورية التشيكية كورونا
1 FKP28.29400 CZK
5 FKP141.47000 CZK
10 FKP282.94000 CZK
20 FKP565.88000 CZK
50 FKP1414.70000 CZK
100 FKP2829.40000 CZK
250 FKP7073.50000 CZK
500 FKP14147.00000 CZK
1000 FKP28294.00000 CZK
2000 FKP56588.00000 CZK
5000 FKP141470.00000 CZK
10000 FKP282940.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / جنيه جزر فوكلاند
1 CZK0.03534 FKP
5 CZK0.17672 FKP
10 CZK0.35343 FKP
20 CZK0.70686 FKP
50 CZK1.76716 FKP
100 CZK3.53432 FKP
250 CZK8.83580 FKP
500 CZK17.67160 FKP
1000 CZK35.34320 FKP
2000 CZK70.68640 FKP
5000 CZK176.71600 FKP
10000 CZK353.43200 FKP