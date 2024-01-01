1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل CZK إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
0.03 fkp

Kč1.000 CZK = £0.03400 FKP

Mid-market exchange rate at 20:43
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CZK إلى FKP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.134.30791.75436.6880.946
1 USD0.91510.7831,370.63.9483.94333.5650.865
1 GBP1.1681.27611,749.55.029107.14942.8441.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / جنيه جزر فوكلاند
1 CZK٠٫٠٣٤٠٠ FKP
5 CZK٠٫١٦٩٩٩ FKP
10 CZK٠٫٣٣٩٩٧ FKP
20 CZK٠٫٦٧٩٩٤ FKP
50 CZK١٫٦٩٩٨٦ FKP
100 CZK٣٫٣٩٩٧١ FKP
250 CZK٨٫٤٩٩٢٨ FKP
500 CZK١٦٫٩٩٨٥٥ FKP
1000 CZK٣٣٫٩٩٧١٠ FKP
2000 CZK٦٧٫٩٩٤٢٠ FKP
5000 CZK١٦٩٫٩٨٥٥٠ FKP
10000 CZK٣٣٩٫٩٧١٠٠ FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / الجمهورية التشيكية كورونا
1 FKP٢٩٫٤١٤٢٠ CZK
5 FKP١٤٧٫٠٧١٠٠ CZK
10 FKP٢٩٤٫١٤٢٠٠ CZK
20 FKP٥٨٨٫٢٨٤٠٠ CZK
50 FKP١٬٤٧٠٫٧١٠٠٠ CZK
100 FKP٢٬٩٤١٫٤٢٠٠٠ CZK
250 FKP٧٬٣٥٣٫٥٥٠٠٠ CZK
500 FKP١٤٬٧٠٧٫١٠٠٠٠ CZK
1000 FKP٢٩٬٤١٤٫٢٠٠٠٠ CZK
2000 FKP٥٨٬٨٢٨٫٤٠٠٠٠ CZK
5000 FKP١٤٧٬٠٧١٫٠٠٠٠٠ CZK
10000 FKP٢٩٤٬١٤٢٫٠٠٠٠٠ CZK