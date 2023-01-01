دولار فيجي إلى دولار جامايكي

تحويل FJD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٦٨٬١٨٣٫٩٠ jmd

1.00000 FJD = 68.18390 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:52 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

FJD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 JMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.064988.42521.43821.662480.964918.1998
1GBP1.1551311.23102.1351.661181.920221.1145921.0214
1USD0.939050.813008183.03621.350551.561160.906117.0906
1INR0.0113090.009791010.012042910.01626460.01880090.01091210.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار جامايكي
1 FJD68.18390 JMD
5 FJD340.91950 JMD
10 FJD681.83900 JMD
20 FJD1363.67800 JMD
50 FJD3409.19500 JMD
100 FJD6818.39000 JMD
250 FJD17045.97500 JMD
500 FJD34091.95000 JMD
1000 FJD68183.90000 JMD
2000 FJD136367.80000 JMD
5000 FJD340919.50000 JMD
10000 FJD681839.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار فيجي
1 JMD0.01467 FJD
5 JMD0.07333 FJD
10 JMD0.14666 FJD
20 JMD0.29332 FJD
50 JMD0.73331 FJD
100 JMD1.46662 FJD
250 JMD3.66655 FJD
500 JMD7.33310 FJD
1000 JMD14.66620 FJD
2000 JMD29.33240 FJD
5000 JMD73.33100 FJD
10000 JMD146.66200 FJD