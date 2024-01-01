Фиджийские доллары в ямайские доллары

Сконвертируйте FJD в JMD по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = J$70,68 JMD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса FJD к JMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 FJD в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий71,024971,8353
Низкий69,233068,9398
В среднем70,088270,4149
Изменение0.55%2.53%
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Соотношение 1 FJD к JMD

За последние 30 дней максимальный курс FJD к JMD составил 71,0249, а минимальный — 69,2330. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 70,0882. Изменение курса FJD к JMD в процентном соотношении составило 0.55.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к JMD составил 71,8353, а минимальный — 68,9398. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 70,4149. Изменение курса FJD к JMD в процентном соотношении составило 2.53.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Ямайский доллар
1 FJD70,68150 JMD
5 FJD353,40750 JMD
10 FJD706,81500 JMD
20 FJD1 413,63000 JMD
50 FJD3 534,07500 JMD
100 FJD7 068,15000 JMD
250 FJD17 670,37500 JMD
500 FJD35 340,75000 JMD
1000 FJD70 681,50000 JMD
2000 FJD141 363,00000 JMD
5000 FJD353 407,50000 JMD
10000 FJD706 815,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Фиджийский доллар
1 JMD0,01415 FJD
5 JMD0,07074 FJD
10 JMD0,14148 FJD
20 JMD0,28296 FJD
50 JMD0,70740 FJD
100 JMD1,41480 FJD
250 JMD3,53700 FJD
500 JMD7,07400 FJD
1000 JMD14,14800 FJD
2000 JMD28,29600 FJD
5000 JMD70,74000 FJD
10000 JMD141,48000 FJD