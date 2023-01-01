بير إثيوبي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل ETB إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٨٬٦٢٥٫٠٤ kzt

1.00000 ETB = 8.62504 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 10:38 UTC
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ETB إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065388.45561.43891.663620.9645518.2076
1GBP1.154211.2296102.0981.660821.92021.1132821.0157
1USD0.93870.813273183.03351.35071.561650.9054517.0915
1INR0.01130510.009794510.012043310.01626690.01880740.01090460.205839

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / تنغي كازاخستاني
1 ETB8.62504 KZT
5 ETB43.12520 KZT
10 ETB86.25040 KZT
20 ETB172.50080 KZT
50 ETB431.25200 KZT
100 ETB862.50400 KZT
250 ETB2156.26000 KZT
500 ETB4312.52000 KZT
1000 ETB8625.04000 KZT
2000 ETB17250.08000 KZT
5000 ETB43125.20000 KZT
10000 ETB86250.40000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / البر الإثيوبي
1 KZT0.11594 ETB
5 KZT0.57971 ETB
10 KZT1.15942 ETB
20 KZT2.31884 ETB
50 KZT5.79710 ETB
100 KZT11.59420 ETB
250 KZT28.98550 ETB
500 KZT57.97100 ETB
1000 KZT115.94200 ETB
2000 KZT231.88400 ETB
5000 KZT579.71000 ETB
10000 KZT1159.42000 ETB