بير إثيوبي إلى دينار أردني

تحويل ETB إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
١٢٫٨٢٠ jod

1.00000 ETB = 0.01282 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:34 UTC
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ETB إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065488.45591.438931.663520.964618.2086
1GBP1.15411.2295102.081.660561.919741.1131521.0133
1USD0.93860.813339183.0261.35061.56140.905417.0909
1INR0.01130510.009796190.012044410.01626720.01880620.0109050.20585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / الدينار الأردني
1 ETB0.01282 JOD
5 ETB0.06410 JOD
10 ETB0.12820 JOD
20 ETB0.25640 JOD
50 ETB0.64100 JOD
100 ETB1.28200 JOD
250 ETB3.20500 JOD
500 ETB6.41000 JOD
1000 ETB12.82000 JOD
2000 ETB25.64000 JOD
5000 ETB64.10000 JOD
10000 ETB128.20000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / البر الإثيوبي
1 JOD78.00300 ETB
5 JOD390.01500 ETB
10 JOD780.03000 ETB
20 JOD1560.06000 ETB
50 JOD3900.15000 ETB
100 JOD7800.30000 ETB
250 JOD19500.75000 ETB
500 JOD39001.50000 ETB
1000 JOD78003.00000 ETB
2000 JOD156006.00000 ETB
5000 JOD390015.00000 ETB
10000 JOD780030.00000 ETB