Etiyopya birrinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile ETB → JOD çevirin

1.000 etb
12,531 jod

1.00000 ETB = 0.01253 JOD

02:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8540051.0727589.09021.453631.655860.95000518.3456
1 GBP1.1709511.25615104.3211.702151.938951.1124121.482
1 USD0.932150.796083183.04841.355051.543570.8855517.1015
1 INR0.01122460.009585770.012041210.01631640.01858640.01066310.205922

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Etiyopya birrinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Ürdün Dinarı
1 ETB0.01253 JOD
5 ETB0.06266 JOD
10 ETB0.12531 JOD
20 ETB0.25062 JOD
50 ETB0.62655 JOD
100 ETB1.25311 JOD
250 ETB3.13278 JOD
500 ETB6.26555 JOD
1000 ETB12.53110 JOD
2000 ETB25.06220 JOD
5000 ETB62.65550 JOD
10000 ETB125.31100 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Etiyopya Birri
1 JOD79.80150 ETB
5 JOD399.00750 ETB
10 JOD798.01500 ETB
20 JOD1596.03000 ETB
50 JOD3990.07500 ETB
100 JOD7980.15000 ETB
250 JOD19950.37500 ETB
500 JOD39900.75000 ETB
1000 JOD79801.50000 ETB
2000 JOD159603.00000 ETB
5000 JOD399007.50000 ETB
10000 JOD798015.00000 ETB