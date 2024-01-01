bin Etiyopya birrinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile ETB → JOD çevirin

1,000Br ETB = 0,005813JD JOD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 ETB → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00610,0066
Düşük0,00580,0058
Ortalama0,00590,0061
Değişim-2.85%-10.54%
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1 ETB → JOD istatistikleri

ETB → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0061, en düşük 0,0058 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0059 oldu. ETB → JOD kurundaki değişiklik -2.85 değerindeydi.

ETB → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0066, en düşük 0,0058 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0061 oldu. ETB → JOD kurundaki değişiklik -10.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Ürdün Dinarı
1 ETB0,00581 JOD
5 ETB0,02906 JOD
10 ETB0,05813 JOD
20 ETB0,11626 JOD
50 ETB0,29065 JOD
100 ETB0,58129 JOD
250 ETB1,45323 JOD
500 ETB2,90647 JOD
1000 ETB5,81293 JOD
2000 ETB11,62586 JOD
5000 ETB29,06465 JOD
10000 ETB58,12930 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Etiyopya Birri
1 JOD172,03000 ETB
5 JOD860,15000 ETB
10 JOD1.720,30000 ETB
20 JOD3.440,60000 ETB
50 JOD8.601,50000 ETB
100 JOD17.203,00000 ETB
250 JOD43.007,50000 ETB
500 JOD86.015,00000 ETB
1000 JOD172.030,00000 ETB
2000 JOD344.060,00000 ETB
5000 JOD860.150,00000 ETB
10000 JOD1.720.300,00000 ETB