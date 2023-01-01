جنيه مصري إلى بيزو مكسيكي

تحويل EGP إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٥٥٢٫٣٧ mxn

1.00000 EGP = 0.55236 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:24 UTC
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EGP إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Mexican Peso
1 EGP0.55236 MXN
5 EGP2.76182 MXN
10 EGP5.52365 MXN
20 EGP11.04730 MXN
50 EGP27.61825 MXN
100 EGP55.23650 MXN
250 EGP138.09125 MXN
500 EGP276.18250 MXN
1000 EGP552.36500 MXN
2000 EGP1104.73000 MXN
5000 EGP2761.82500 MXN
10000 EGP5523.65000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / جنيه مصري
1 MXN1.81040 EGP
5 MXN9.05200 EGP
10 MXN18.10400 EGP
20 MXN36.20800 EGP
50 MXN90.52000 EGP
100 MXN181.04000 EGP
250 MXN452.60000 EGP
500 MXN905.20000 EGP
1000 MXN1810.40000 EGP
2000 MXN3620.80000 EGP
5000 MXN9052.00000 EGP
10000 MXN18104.00000 EGP