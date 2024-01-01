Mısır lirasından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile EGP → MXN çevirin

1.000 egp
553,41 mxn

1.00000 EGP = 0.55341 MXN

02:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853991.0726589.07931.45361.655320.9499718.3437
1 GBP1.1709711.25605104.311.702141.938351.1123921.4801
1 USD0.932250.796147183.0461.355151.543210.8855517.1013
1 INR0.0112260.009586820.012041510.01631810.01858260.01066340.205926

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Mısır lirasından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Meksika Pesosu
1 EGP0.55341 MXN
5 EGP2.76704 MXN
10 EGP5.53408 MXN
20 EGP11.06816 MXN
50 EGP27.67040 MXN
100 EGP55.34080 MXN
250 EGP138.35200 MXN
500 EGP276.70400 MXN
1000 EGP553.40800 MXN
2000 EGP1106.81600 MXN
5000 EGP2767.04000 MXN
10000 EGP5534.08000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Mısır Lirası
1 MXN1.80699 EGP
5 MXN9.03495 EGP
10 MXN18.06990 EGP
20 MXN36.13980 EGP
50 MXN90.34950 EGP
100 MXN180.69900 EGP
250 MXN451.74750 EGP
500 MXN903.49500 EGP
1000 MXN1806.99000 EGP
2000 MXN3613.98000 EGP
5000 MXN9034.95000 EGP
10000 MXN18069.90000 EGP