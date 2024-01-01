5 Meksika pesosundan Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile MXN → EGP çevirin

5 mxn
14,29 egp

1,000 MXN = 2,858 EGP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,941,37783,6090,8030,9141,5475,118
1 EUR1,06411,46688,9690,8550,9731,6475,446
1 CAD0,7260,682160,7030,5830,6641,1233,716
1 INR0,0120,0110,01610,010,0110,0190,061

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Meksika pesosundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MXN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MXN → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Meksika pesosu için en iyi döviz çiftleri

MXN → USD

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MXN → CAD

MXN → INR

MXN → GBP

MXN → CHF

MXN → AUD

MXN → BRL

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Mısır Lirası
1 MXN2,85830 EGP
5 MXN14,29150 EGP
10 MXN28,58300 EGP
20 MXN57,16600 EGP
50 MXN142,91500 EGP
100 MXN285,83000 EGP
250 MXN714,57500 EGP
500 MXN1.429,15000 EGP
1000 MXN2.858,30000 EGP
2000 MXN5.716,60000 EGP
5000 MXN14.291,50000 EGP
10000 MXN28.583,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Meksika Pesosu
1 EGP0,34986 MXN
5 EGP1,74929 MXN
10 EGP3,49859 MXN
20 EGP6,99718 MXN
50 EGP17,49295 MXN
100 EGP34,98590 MXN
250 EGP87,46475 MXN
500 EGP174,92950 MXN
1000 EGP349,85900 MXN
2000 EGP699,71800 MXN
5000 EGP1.749,29500 MXN
10000 EGP3.498,59000 MXN