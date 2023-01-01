جنيه مصري إلى كيب لاوي

تحويل EGP إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
650978 lak

1.00000 EGP = 650.97800 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

EGP إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 LAK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065888.50991.439151.662970.964418.2056
1GBP1.1535411.2294102.0961.660061.918241.1124721.0001
1USD0.938250.813405183.04551.35031.560310.904917.0816
1INR0.01129820.009794690.012041610.01625980.01878860.01089640.20569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / كيب لاوسي
1 EGP650.97800 LAK
5 EGP3254.89000 LAK
10 EGP6509.78000 LAK
20 EGP13019.56000 LAK
50 EGP32548.90000 LAK
100 EGP65097.80000 LAK
250 EGP162744.50000 LAK
500 EGP325489.00000 LAK
1000 EGP650978.00000 LAK
2000 EGP1301956.00000 LAK
5000 EGP3254890.00000 LAK
10000 EGP6509780.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / جنيه مصري
1 LAK0.00154 EGP
5 LAK0.00768 EGP
10 LAK0.01536 EGP
20 LAK0.03072 EGP
50 LAK0.07681 EGP
100 LAK0.15362 EGP
250 LAK0.38404 EGP
500 LAK0.76808 EGP
1000 LAK1.53615 EGP
2000 LAK3.07230 EGP
5000 LAK7.68075 EGP
10000 LAK15.36150 EGP