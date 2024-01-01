Египетские фунты в лаосские кипы

Сконвертируйте EGP в LAK по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ₭445,1 LAK

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к LAK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LAK
1 EGP в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий452,0860457,3120
Низкий445,0610445,0610
В среднем449,7390453,0891
Изменение-1.55%-1.10%
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Соотношение 1 EGP к LAK

За последние 30 дней максимальный курс EGP к LAK составил 452,0860, а минимальный — 445,0610. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 449,7390. Изменение курса EGP к LAK в процентном соотношении составило -1.55.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к LAK составил 457,3120, а минимальный — 445,0610. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 453,0891. Изменение курса EGP к LAK в процентном соотношении составило -1.10.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в EUR

EGP в CAD

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EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Лаосский кип
1 EGP445,08000 LAK
5 EGP2 225,40000 LAK
10 EGP4 450,80000 LAK
20 EGP8 901,60000 LAK
50 EGP22 254,00000 LAK
100 EGP44 508,00000 LAK
250 EGP111 270,00000 LAK
500 EGP222 540,00000 LAK
1000 EGP445 080,00000 LAK
2000 EGP890 160,00000 LAK
5000 EGP2 225 400,00000 LAK
10000 EGP4 450 800,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Египетский фунт
1 LAK0,00225 EGP
5 LAK0,01123 EGP
10 LAK0,02247 EGP
20 LAK0,04494 EGP
50 LAK0,11234 EGP
100 LAK0,22468 EGP
250 LAK0,56170 EGP
500 LAK1,12340 EGP
1000 LAK2,24679 EGP
2000 LAK4,49358 EGP
5000 LAK11,23395 EGP
10000 LAK22,46790 EGP