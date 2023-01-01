جنيه مصري إلى تينغ كازاخستاني

تحويل EGP إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
15417.90 kzt

1.00000 EGP = 15.41790 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 10:24 UTC
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EGP إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / تنغي كازاخستاني
1 EGP15.41790 KZT
5 EGP77.08950 KZT
10 EGP154.17900 KZT
20 EGP308.35800 KZT
50 EGP770.89500 KZT
100 EGP1541.79000 KZT
250 EGP3854.47500 KZT
500 EGP7708.95000 KZT
1000 EGP15417.90000 KZT
2000 EGP30835.80000 KZT
5000 EGP77089.50000 KZT
10000 EGP154179.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / جنيه مصري
1 KZT0.06486 EGP
5 KZT0.32430 EGP
10 KZT0.64860 EGP
20 KZT1.29719 EGP
50 KZT3.24297 EGP
100 KZT6.48595 EGP
250 KZT16.21487 EGP
500 KZT32.42975 EGP
1000 KZT64.85950 EGP
2000 KZT129.71900 EGP
5000 KZT324.29750 EGP
10000 KZT648.59500 EGP