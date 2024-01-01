Египетские фунты в казахстанские тенге

Сконвертируйте EGP в KZT по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ₸9,984 KZT

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к KZT

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 EGP в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,152310,1523
Низкий9,91149,7179
В среднем9,98779,9270
Изменение-1.66%2.74%
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Соотношение 1 EGP к KZT

За последние 30 дней максимальный курс EGP к KZT составил 10,1523, а минимальный — 9,9114. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,9877. Изменение курса EGP к KZT в процентном соотношении составило -1.66.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к KZT составил 10,1523, а минимальный — 9,7179. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,9270. Изменение курса EGP к KZT в процентном соотношении составило 2.74.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в CAD

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EGP в AUD

EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Казахстанский тенге
1 EGP9,98424 KZT
5 EGP49,92120 KZT
10 EGP99,84240 KZT
20 EGP199,68480 KZT
50 EGP499,21200 KZT
100 EGP998,42400 KZT
250 EGP2 496,06000 KZT
500 EGP4 992,12000 KZT
1000 EGP9 984,24000 KZT
2000 EGP19 968,48000 KZT
5000 EGP49 921,20000 KZT
10000 EGP99 842,40000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Египетский фунт
1 KZT0,10016 EGP
5 KZT0,50079 EGP
10 KZT1,00158 EGP
20 KZT2,00316 EGP
50 KZT5,00790 EGP
100 KZT10,01580 EGP
250 KZT25,03950 EGP
500 KZT50,07900 EGP
1000 KZT100,15800 EGP
2000 KZT200,31600 EGP
5000 KZT500,79000 EGP
10000 KZT1 001,58000 EGP