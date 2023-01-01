دينار جزائري إلى رينغيت ماليزي

تحويل DZD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٣٤٫١٧ myr

1.00000 DZD = 0.03417 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:9 UTC
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DZD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06588.46761.438181.662630.965218.1979
1GBP1.1535411.22845102.0451.65891.917811.1133920.9908
1USD0.938950.814034183.06821.35041.561160.906317.0872
1INR0.01130360.009799590.012038310.01625650.01879370.01091030.205701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / رينغيت ماليزي
1 DZD0.03417 MYR
5 DZD0.17085 MYR
10 DZD0.34170 MYR
20 DZD0.68341 MYR
50 DZD1.70852 MYR
100 DZD3.41704 MYR
250 DZD8.54260 MYR
500 DZD17.08520 MYR
1000 DZD34.17040 MYR
2000 DZD68.34080 MYR
5000 DZD170.85200 MYR
10000 DZD341.70400 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Algerian Dinar
1 MYR29.26510 DZD
5 MYR146.32550 DZD
10 MYR292.65100 DZD
20 MYR585.30200 DZD
50 MYR1463.25500 DZD
100 MYR2926.51000 DZD
250 MYR7316.27500 DZD
500 MYR14632.55000 DZD
1000 MYR29265.10000 DZD
2000 MYR58530.20000 DZD
5000 MYR146325.50000 DZD
10000 MYR292651.00000 DZD