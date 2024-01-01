Алжирские динары в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте DZD в MYR по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = RM0,03288 MYR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к MYR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MYR
1 DZD в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03300,0332
Низкий0,03220,0312
В среднем0,03260,0324
Изменение1.89%-0.00%
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Соотношение 1 DZD к MYR

За последние 30 дней максимальный курс DZD к MYR составил 0,0330, а минимальный — 0,0322. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0326. Изменение курса DZD к MYR в процентном соотношении составило 1.89.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к MYR составил 0,0332, а минимальный — 0,0312. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0324. Изменение курса DZD к MYR в процентном соотношении составило -0.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Малайзийский ринггит
1 DZD0,03288 MYR
5 DZD0,16440 MYR
10 DZD0,32880 MYR
20 DZD0,65759 MYR
50 DZD1,64398 MYR
100 DZD3,28796 MYR
250 DZD8,21990 MYR
500 DZD16,43980 MYR
1000 DZD32,87960 MYR
2000 DZD65,75920 MYR
5000 DZD164,39800 MYR
10000 DZD328,79600 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Алжирский динар
1 MYR30,41400 DZD
5 MYR152,07000 DZD
10 MYR304,14000 DZD
20 MYR608,28000 DZD
50 MYR1 520,70000 DZD
100 MYR3 041,40000 DZD
250 MYR7 603,50000 DZD
500 MYR15 207,00000 DZD
1000 MYR30 414,00000 DZD
2000 MYR60 828,00000 DZD
5000 MYR152 070,00000 DZD
10000 MYR304 140,00000 DZD