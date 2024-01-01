1 малазийский ринггит в алжирские динары
Сконвертируйте MYR в DZD по реальному обменному курсу
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|1 MYR в DZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|28,8100
|28,8100
|Низкий
|28,4642
|28,1066
|В среднем
|28,5844
|28,5034
|Изменить
|0.36%
|2.05%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к DZD
За последние 30 дней максимальный курс MYR к DZD составил 28,8100, а минимальный — 28,4642. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 28,5844. Изменение курса MYR к DZD в процентном соотношении составило 0.36.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к DZD составил 28,8100, а минимальный — 28,1066. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 28,5034. Изменение курса MYR к DZD в процентном соотношении составило 2.05.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в алжирские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Алжирский динар
|1 MYR
|28,68370 DZD
|5 MYR
|143,41850 DZD
|10 MYR
|286,83700 DZD
|20 MYR
|573,67400 DZD
|50 MYR
|1 434,18500 DZD
|100 MYR
|2 868,37000 DZD
|250 MYR
|7 170,92500 DZD
|500 MYR
|14 341,85000 DZD
|1000 MYR
|28 683,70000 DZD
|2000 MYR
|57 367,40000 DZD
|5000 MYR
|143 418,50000 DZD
|10000 MYR
|286 837,00000 DZD