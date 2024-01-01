История обменного курса малазийский ринггит–алжирские динары

Обменный курс малазийский ринггит/алжирские динары сейчас составляет 28,684, отражая изменение в размере -0.031% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.088% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/алжирские динары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 28,821, и минимумом, равным 28,655, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.258% уменьшение стоимости.