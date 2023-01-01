بيزو دومنيكاني إلى دينار كويتي

تحويل DOP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٥٫٤٤٠ kwd

1.00000 DOP = 0.00544 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:51 UTC
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DOP إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0658588.60041.438261.663440.9644518.2132
1GBP1.1531411.2291102.1711.658551.918221.1121421.0029
1USD0.938250.813603183.12651.34941.560670.9048517.088
1INR0.01128660.009787530.012029910.01623310.01877470.01088520.205566

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Kuwaiti Dinar
1 DOP0.00544 KWD
5 DOP0.02720 KWD
10 DOP0.05440 KWD
20 DOP0.10880 KWD
50 DOP0.27201 KWD
100 DOP0.54402 KWD
250 DOP1.36004 KWD
500 DOP2.72009 KWD
1000 DOP5.44017 KWD
2000 DOP10.88034 KWD
5000 DOP27.20085 KWD
10000 DOP54.40170 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / البيزو الدومينيكي
1 KWD183.81800 DOP
5 KWD919.09000 DOP
10 KWD1838.18000 DOP
20 KWD3676.36000 DOP
50 KWD9190.90000 DOP
100 KWD18381.80000 DOP
250 KWD45954.50000 DOP
500 KWD91909.00000 DOP
1000 KWD183818.00000 DOP
2000 KWD367636.00000 DOP
5000 KWD919090.00000 DOP
10000 KWD1838180.00000 DOP