Dominik pesosundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile DOP → KWD çevirin

1.000 dop
5,208 kwd

1,000 DOP = 0,005208 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Dominik pesosundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 DOP0,00521 KWD
5 DOP0,02604 KWD
10 DOP0,05208 KWD
20 DOP0,10416 KWD
50 DOP0,26041 KWD
100 DOP0,52082 KWD
250 DOP1,30204 KWD
500 DOP2,60408 KWD
1000 DOP5,20815 KWD
2000 DOP10,41630 KWD
5000 DOP26,04075 KWD
10000 DOP52,08150 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Dominik Pesosu
1 KWD192,00700 DOP
5 KWD960,03500 DOP
10 KWD1.920,07000 DOP
20 KWD3.840,14000 DOP
50 KWD9.600,35000 DOP
100 KWD19.200,70000 DOP
250 KWD48.001,75000 DOP
500 KWD96.003,50000 DOP
1000 KWD192.007,00000 DOP
2000 KWD384.014,00000 DOP
5000 KWD960.035,00000 DOP
10000 KWD1.920.070,00000 DOP