bin Kuveyt dinarından Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile KWD → DOP çevirin

1,000ك KWD = 195,8$ DOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → DOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DOP
1 KWD → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek196,7790197,5390
Düşük195,5850195,1920
Ortalama196,1777196,2031
Değişim-0.17%0.19%
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1 KWD → DOP istatistikleri

KWD → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 196,7790, en düşük 195,5850 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 196,1777 oldu. KWD → DOP kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

KWD → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 197,5390, en düşük 195,1920 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 196,2031 oldu. KWD → DOP kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - DOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Dominik Pesosu
1 KWD195,83200 DOP
5 KWD979,16000 DOP
10 KWD1.958,32000 DOP
20 KWD3.916,64000 DOP
50 KWD9.791,60000 DOP
100 KWD19.583,20000 DOP
250 KWD48.958,00000 DOP
500 KWD97.916,00000 DOP
1000 KWD195.832,00000 DOP
2000 KWD391.664,00000 DOP
5000 KWD979.160,00000 DOP
10000 KWD1.958.320,00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 DOP0,00511 KWD
5 DOP0,02553 KWD
10 DOP0,05106 KWD
20 DOP0,10213 KWD
50 DOP0,25532 KWD
100 DOP0,51064 KWD
250 DOP1,27660 KWD
500 DOP2,55320 KWD
1000 DOP5,10641 KWD
2000 DOP10,21282 KWD
5000 DOP25,53205 KWD
10000 DOP51,06410 KWD