فرنك جيبوتي إلى ريال عماني

تحويل DJF إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 djf
2.162 omr

1.00000 DJF = 0.00216 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:24 UTC
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DJF إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.0663588.6591.438831.664480.967118.2487
1GBP1.1541311.23075102.3281.660651.92111.1161621.0621
1USD0.93780.812513183.14251.34931.560910.90717.1132
1INR0.01127920.009772530.012027510.01622880.0187740.0109090.20583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / الريال العماني
1 DJF0.00216 OMR
5 DJF0.01081 OMR
10 DJF0.02162 OMR
20 DJF0.04324 OMR
50 DJF0.10809 OMR
100 DJF0.21618 OMR
250 DJF0.54044 OMR
500 DJF1.08089 OMR
1000 DJF2.16178 OMR
2000 DJF4.32356 OMR
5000 DJF10.80890 OMR
10000 DJF21.61780 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Djiboutian Franc
1 OMR462.58200 DJF
5 OMR2312.91000 DJF
10 OMR4625.82000 DJF
20 OMR9251.64000 DJF
50 OMR23129.10000 DJF
100 OMR46258.20000 DJF
250 OMR115645.50000 DJF
500 OMR231291.00000 DJF
1000 OMR462582.00000 DJF
2000 OMR925164.00000 DJF
5000 OMR2312910.00000 DJF
10000 OMR4625820.00000 DJF