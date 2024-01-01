Cibuti frangından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile DJF → OMR çevirin

1.000 djf
2,165 omr

1,000 DJF = 0,002165 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cibuti frangından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Umman Riyali
1 DJF0,00217 OMR
5 DJF0,01083 OMR
10 DJF0,02165 OMR
20 DJF0,04330 OMR
50 DJF0,10825 OMR
100 DJF0,21650 OMR
250 DJF0,54126 OMR
500 DJF1,08252 OMR
1000 DJF2,16504 OMR
2000 DJF4,33008 OMR
5000 DJF10,82520 OMR
10000 DJF21,65040 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Cibuti Frangı
1 OMR461,88600 DJF
5 OMR2.309,43000 DJF
10 OMR4.618,86000 DJF
20 OMR9.237,72000 DJF
50 OMR23.094,30000 DJF
100 OMR46.188,60000 DJF
250 OMR115.471,50000 DJF
500 OMR230.943,00000 DJF
1000 OMR461.886,00000 DJF
2000 OMR923.772,00000 DJF
5000 OMR2.309.430,00000 DJF
10000 OMR4.618.860,00000 DJF