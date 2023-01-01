5 Yemen riyalinden Cibuti frangına
Reel döviz kuru ile OMR → DJF çevirin
OMR → DJF çevrim grafiği
1 OMR = 462.46200 DJF
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Cibuti Frangı
|1 OMR
|462.46200 DJF
|5 OMR
|2312.31000 DJF
|10 OMR
|4624.62000 DJF
|20 OMR
|9249.24000 DJF
|50 OMR
|23123.10000 DJF
|100 OMR
|46246.20000 DJF
|250 OMR
|115615.50000 DJF
|500 OMR
|231231.00000 DJF
|1000 OMR
|462462.00000 DJF
|2000 OMR
|924924.00000 DJF
|5000 OMR
|2312310.00000 DJF
|10000 OMR
|4624620.00000 DJF