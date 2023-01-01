فرنك جيبوتي إلى جنيه مصري

تحويل DJF إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
١٧٣٫٥٥ egp

1.00000 DJF = 0.17355 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:14 UTC
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DJF إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066488.65581.439051.665210.967418.2541
1GBP1.1537411.23035102.2861.66031.921221.1161221.0605
1USD0.93770.812777183.13561.349451.561520.907217.1175
1INR0.01127960.009776520.012028510.01623190.01878290.01091230.205899

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / جنيه مصري
1 DJF0.17355 EGP
5 DJF0.86774 EGP
10 DJF1.73547 EGP
20 DJF3.47094 EGP
50 DJF8.67735 EGP
100 DJF17.35470 EGP
250 DJF43.38675 EGP
500 DJF86.77350 EGP
1000 DJF173.54700 EGP
2000 DJF347.09400 EGP
5000 DJF867.73500 EGP
10000 DJF1735.47000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Djiboutian Franc
1 EGP5.76214 DJF
5 EGP28.81070 DJF
10 EGP57.62140 DJF
20 EGP115.24280 DJF
50 EGP288.10700 DJF
100 EGP576.21400 DJF
250 EGP1440.53500 DJF
500 EGP2881.07000 DJF
1000 EGP5762.14000 DJF
2000 EGP11524.28000 DJF
5000 EGP28810.70000 DJF
10000 EGP57621.40000 DJF