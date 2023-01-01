أرياري مدغشقر (MGA)

اسم العملة

أرياري مدغشقر

رمز العملة

Ar

سعر الصرف MGA

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
من MGA0.000220.000210.000300.000180.000370.000300.004160.00034
إلى MGA4530.000004822.640003361.660005583.230002684.250003315.04000240.160002915.51000

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف أرياري مدغشقري