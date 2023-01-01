أرياري مدغشقر (MGA)
اسم العملة
أرياري مدغشقر
رمز العملة
Ar
سعر الصرف MGA
|USD
|EUR
|CAD
|GBP
|NZD
|SGD
|ZAR
|AUD
|من MGA
|0.00022
|0.00021
|0.00030
|0.00018
|0.00037
|0.00030
|0.00416
|0.00034
|إلى MGA
|4530.00000
|4822.64000
|3361.66000
|5583.23000
|2684.25000
|3315.04000
|240.16000
|2915.51000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.