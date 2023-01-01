أرياري مدغشقري إلى ليو روماني

تحويل MGA إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
١٫٠٣ ron

1.00000 MGA = 0.00103 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 20:46 UTC
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MGA إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0661588.61841.43771.661830.9643518.369
1GBP1.1531411.2294102.1881.657851.91631.1120321.1817
1USD0.937950.813405183.121.34851.558720.904517.2293
1INR0.01128430.009785910.012030810.01622350.01875270.01088190.207282

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Romanian Leu
1 MGA0.00103 RON
5 MGA0.00514 RON
10 MGA0.01028 RON
20 MGA0.02056 RON
50 MGA0.05140 RON
100 MGA0.10281 RON
250 MGA0.25702 RON
500 MGA0.51404 RON
1000 MGA1.02809 RON
2000 MGA2.05618 RON
5000 MGA5.14045 RON
10000 MGA10.28090 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / أرياري مدغشقر
1 RON972.67800 MGA
5 RON4863.39000 MGA
10 RON9726.78000 MGA
20 RON19453.56000 MGA
50 RON48633.90000 MGA
100 RON97267.80000 MGA
250 RON243169.50000 MGA
500 RON486339.00000 MGA
1000 RON972678.00000 MGA
2000 RON1945356.00000 MGA
5000 RON4863390.00000 MGA
10000 RON9726780.00000 MGA