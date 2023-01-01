5 ليو روماني إلى أرياري مدغشقري

تحويل RON إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

5 ron
4888 mga

1.00000 RON = 977.56300 MGA

Mid-market exchange rate at 15:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0738589.35521.467631.652590.9642518.8083
1GBP1.153811.2391103.1061.693481.906891.1125521.7026
1USD0.931250.807037183.21011.36671.538940.8977517.5148
1INR0.01119130.009698790.012017810.01642470.01849460.0107890.210489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / أرياري مدغشقر
1 RON977.56300 MGA
5 RON4887.81500 MGA
10 RON9775.63000 MGA
20 RON19551.26000 MGA
50 RON48878.15000 MGA
100 RON97756.30000 MGA
250 RON244390.75000 MGA
500 RON488781.50000 MGA
1000 RON977563.00000 MGA
2000 RON1955126.00000 MGA
5000 RON4887815.00000 MGA
10000 RON9775630.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Romanian Leu
1 MGA0.00102 RON
5 MGA0.00511 RON
10 MGA0.01023 RON
20 MGA0.02046 RON
50 MGA0.05115 RON
100 MGA0.10229 RON
250 MGA0.25574 RON
500 MGA0.51147 RON
1000 MGA1.02295 RON
2000 MGA2.04590 RON
5000 MGA5.11475 RON
10000 MGA10.22950 RON