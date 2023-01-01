أرياري مدغشقري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MGA إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٠٫٨٤ ils

1.00000 MGA = 0.00084 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:39 UTC
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MGA إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437551.661730.9643518.3591
1GBP1.1532711.22935102.1841.657841.916371.1121621.1724
1USD0.93810.813438183.121.348551.558850.9046517.2224
1INR0.01128590.009786310.012030810.01622410.01875420.01088370.207199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Israeli New Sheqel
1 MGA0.00084 ILS
5 MGA0.00421 ILS
10 MGA0.00841 ILS
20 MGA0.01682 ILS
50 MGA0.04206 ILS
100 MGA0.08412 ILS
250 MGA0.21029 ILS
500 MGA0.42059 ILS
1000 MGA0.84118 ILS
2000 MGA1.68236 ILS
5000 MGA4.20590 ILS
10000 MGA8.41180 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / أرياري مدغشقر
1 ILS1188.81000 MGA
5 ILS5944.05000 MGA
10 ILS11888.10000 MGA
20 ILS23776.20000 MGA
50 ILS59440.50000 MGA
100 ILS118881.00000 MGA
250 ILS297202.50000 MGA
500 ILS594405.00000 MGA
1000 ILS1188810.00000 MGA
2000 ILS2377620.00000 MGA
5000 ILS5944050.00000 MGA
10000 ILS11888100.00000 MGA