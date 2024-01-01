Madagaskar ariarisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MGA → ILS çevirin

1.000 mga
0,80 ils

1.00000 MGA = 0.00080 ILS

11:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553551.073689.15581.453761.651570.9480318.3327
1 GBP1.1691111.25515104.2321.69961.930851.1083521.4328
1 USD0.931450.796718183.04381.35411.538340.8830517.0759
1 INR0.01121630.009593940.012041810.01630590.01852450.01063350.205625

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Madagaskar ariarisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Yeni İsrail Şekeli
1 MGA0.00080 ILS
5 MGA0.00400 ILS
10 MGA0.00801 ILS
20 MGA0.01601 ILS
50 MGA0.04003 ILS
100 MGA0.08005 ILS
250 MGA0.20014 ILS
500 MGA0.40027 ILS
1000 MGA0.80054 ILS
2000 MGA1.60109 ILS
5000 MGA4.00272 ILS
10000 MGA8.00544 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Madagaskar Ariarisi
1 ILS1249.15000 MGA
5 ILS6245.75000 MGA
10 ILS12491.50000 MGA
20 ILS24983.00000 MGA
50 ILS62457.50000 MGA
100 ILS124915.00000 MGA
250 ILS312287.50000 MGA
500 ILS624575.00000 MGA
1000 ILS1249150.00000 MGA
2000 ILS2498300.00000 MGA
5000 ILS6245750.00000 MGA
10000 ILS12491500.00000 MGA