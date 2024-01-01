Малагасийский ариари (MGA)
Название валюты
Малагасийский ариари
Символ валюты
Ar
Обменный курс для MGA
|USD
|EUR
|CAD
|GBP
|NZD
|SGD
|ZAR
|AUD
|Из MGA
|0.00022
|0.00020
|0.00030
|0.00017
|0.00037
|0.00030
|0.00405
|0.00033
|В MGA
|4490.96000
|4904.58000
|3282.03000
|5828.14000
|2726.69000
|3347.59000
|246.89600
|3023.99000
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