Малагасийский ариари (MGA)

Название валюты

Малагасийский ариари

Ar

Обменный курс для MGA

 USD EUR CAD GBP NZD SGD ZAR AUD
Из MGA0.00022 0.00020 0.00030 0.00017 0.00037 0.00030 0.00405 0.00033
В MGA4490.96000 4904.58000 3282.03000 5828.14000 2726.69000 3347.59000 246.89600 3023.99000

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